“Que él me pegara daba risa…” Nazarena Vélez habló del escándalo en el programa de Susana Giménez

Nazarena Vélez está experimentando con YouTube. La mediática hizo un video reaccionando a entrevistas viejas. Después de hablar de su hija, Barbie Vélez, y el famoso accidente de auto, Nazarena recordó un viejo y polémico episodio en el programa de Susana Giménez. La modelo se presentó al show junto a su ex pareja Hernán Caire.

Recordemos que Vélez había denunciado a Caire por violencia, lo que fue un escándalo mediático. Lo más increíble de esta entrevista es que Nazarena es invitada al show junto a su agresor, Hernán. Y el asunto es tomado con bastante liviandad. El video es del 1998. Por empezar, la conductora le pregunta a Nazarena sobre la agresión física, a lo que ella responde, “Sí, me rompió la cabeza contra la ventanilla y contra el volante“.

Después de mostrar este fragmento, la modelo paró el video y dijo: “Yo estaba en vivo en el programa de Susana Giménez“, dijo Nazarena. Y después agregó: “Me acuerdo que a Susana la acusaron mucho por haberlo llevado a él y a mí en ese momento. La verdad que se comportó muy bien conmigo, quiero decir esto. Fuera de cámara me habló de cosas que hablan las mujeres cuando te hablan de corazón“, expresó.

“Miren de todo lo que yo lo acuso y él no hace nada…” Nazarena Vélez sobre Hernán Caire

“No voy a decir qué ni de quién. Me habló de violencia física que ella había recibido, como que en ese momento ella me había creído absolutamente todo, y eso a mí me dio mucha confianza. Había sido un papelón. Él estaba sentado al lado mío y no decía nada (Caire). Y yo decía todo lo que él me había dicho y lo que me había hecho. Miren de todo lo que yo lo acuso y él no hace nada. Esto no está editado“.

“¿Saben que esto fue causa de risa? Esto pasó en el 98. Mucha gente se rió, hizo humor. Qué diferentes que son las épocas“, dijo. Después Nazarena mostró un fragmento de Showmatch en el que se burlaban de la situación. “Esto era así, en Telefé salía primero Susana y a las dos horas Marcelo. Entiendo que era el humor de ese momento, entiendo. Pero gracias a Dios cómo cambiamos como sociedad. Miren lo que era humor. Que él me pegara daba risa. Un toque me jode“, dijo.