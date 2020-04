“¿Quién sos vos?” El desplante de Mirtha Legrand a Mariana Fabbiani

Mariana Fabbiani y Mirtha Legrand volvieron a cruzarse en la televisión. Recordemos que hace unos meses, a fines del año pasado, la diva de los almuerzos reveló que “El Diario de Mariana” iba a ser levantado de El Trece. Ese espacio fue ocupado por ella. El tema es que los compañeros de Mariana se enteraron que el programa se había cancelado por Mirtha.

Esto le molestó mucho a Fabbiani. Las conductoras lo solucionaron, o eso parecía, a través de una charla privada. Pero ayer se revivió este cruce. Es que durante la emisión de “Unidos por Argentina“, a Fabbiani le tocó presentar a Mirtha. Mariana Fabbiani la recibió con todo el respeto diciendo, “no podía faltar ella, la señora Mirtha Legrand“. Pero ella salió al aire y preguntó: “¿Vero? ¿Quién sos vos?“.

“Mariana soy, Chiqui, Mariana. Vero viene ahora, en un ratito. Nos estamos turnando“, explicó Fabbiani, a lo que Mirtha respondió: “Bueno, bueno, querida. Me dijeron que me iba a atender Vero“, dijo refiriéndose a Vero Lozano. “Pero bueno, estoy encantada de hablar con vos, Marianita“, agregó. A pesar de este incómodo momento, el programa tuvo buenos resultados.

El objetivo del especial era reunir fondos para la Cruz Roja Argentina. Se recaudaron casi 88 millones de pesos, que serán destinados a la compra de insumos para combatir el coronavirus en el país. Para este fin, se reunieron celebridades de los seis canales nacionales, además de estrellas del mundo del espectáculo nacionales e internacionales.

La diva contó cómo vive la cuarentena. “Admito que el aislamiento es una cosa espantosa, porque a mí de pronto me atacan unas ganas terribles de salir. Yo no soy muy salidora, pero me dan ganas de salir a la calle, porque de pronto te sentís presa“, comentó Mirtha Legrand. Para saber más sobre el especial, te recomendamos esta nota anterior.