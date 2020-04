“A mí me va a dar conjuntivitis…” Flavio Mendoza se anticipa al Bailando 2020

El Bailando por un Sueño 2020 empieza el 27 de abril y los participantes ya se están preparando desde sus casas. Debido a la cuarentena obligatoria, ensayan a través de videollamadas, por lo que tal vez se complique algo más. Flavio Mendoza, integrante del BAR, fue uno de los que advirtió que el Bailando de este año será todo un desafío, especialmente para las parejas.

En diálogo con La Once Diez, el bailarín dijo: “Va a ser difícil porque cuando la gente no baila le pones a alguien que baila bien y total los llevan los bailarines. Pero acá van a tener que bailar mucho porque se viene muy exigente“, dijo. Es que los participantes bailarán separados. No se pueden tocar por el riesgo de contagio del coronavirus por lo que se verán a través de un espejo.

“Vamos a tener un problema. A mí me van a dar conjuntivitis. Contaminación visual de lo mal que van a bailar. No les veo uñas para guitarrero. No la veo fácil este año porque hay muchos ritmos difíciles. Además vamos a ir nerviosos seguramente jurado y BAR, de estar encerrados en nuestras casas“, explicó el bailarín.

“No va a haber camarines, vamos a tener que ir todos maquillados y vestidos de las casas, y va a haber distanciamiento social. Bajamos del auto y nos sentamos ahí. Tampoco va a haber público. Sin embargo creo que el Bailando le va a hacer mucho bien a la gente porque el Bailando, entre tantas noticias malas, les va a sacar una sonrisa y va a distraer“, dijo Flavio Mendoza.

Un desastre similar había anticipado Ángel De Brito, que dijo: “El resultado va a ser un desastre, sin enlaces, sin trucos, sin beso, sin todos los recursos“, dijo el conductor de LAM. Además, hay otro cambio importantísimo, no habrán eliminaciones durante las primeras jornadas. “Habrá una pareja bailando por programa porque va a haber otros contenidos“, dijo. “El jurado va a estar separado, no habrá familias y sólo estará el coach“. Para más información, te recomendamos esta nota.