“Celosos Anónimos”: La mentira de Cinthia Fernández y Martín Baclini

La guerra entre Martín Baclini y Cinthia Fernández no tiene fin. La panelista de LAM lo acusó de haberla usado para quedarse en el Bailando. Según ella, lo único que le importa es hacerse famoso. Es por eso que contrató a un call center para no irse en la última gala y le pagó a un guionista, Sergio Marcos, para que armara sus previas en el show.

El reconocido guionista les indicaba qué decir y cómo actuar antes de bailar. Incluso fue el creador de “Celosos Anónimos“, el grupo de autoayuda al que supuestamente Cinthia asistía para tratar sus celos. Recientemente, Ángel De Brito publicó un chat en el que se ve uno de los guiones de Sergio Marcos. En este se veía el momento en que Cinthia y Martín intercambiaban roles como una actividad del grupo de autoayuda.

Después de que Cinthia contara que Martín y el guionista se reunían una hora antes a ensayar, Yanina Latorre la detuvo: “Para. No te despegues“, le dijo. “A ver, vamos a ordenarnos. Vos también sos parte de esto. Lo armaste vos y ahora te querés despegar“. Fernández siguió contando: “Él llegaba y me decía, ‘¿podemos repasar la previa?’ y yo no, yo estaba muy nerviosa“.

Pero la panelista fue por más. Reveló que Baclini gastó alrededor de 150.000 pesos en el call center. Yanina le contestó: “Es mucha guita. El tipo pagaba el callcenter, le pagaba al libretista, tenían doble coaches, se la fumaba a la otra… Tanta inversión, que se produzca un programa“. Él se defendió diciendo que todo fue idea de Fernández.

“Acá dice Baclini que él asume que quiso ser famoso, que le gustó el Bailando, pero dice ‘todo era idea de ella, yo como un pavote pagaba, era todo lo que hacía’“, acotó Latorre. “En esta lo banco a él porque en el Bailando, las previas y todo el lío mediático que hasta fuiste sobrina de Horacio Guarany tenés más experiencia vos que Baclini. Sos una experta en hacer estos temas mediáticos, está el país parado por una cuarentena y de lo único que se habla es de vos. ¡Sos una genia!“.