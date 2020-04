Fernández habló sobre la polémica en Desarrollo Social

Este lunes salió a la luz que el Ministerio de Desarrollo Social iba a adquirir mercadería a precios muy altos. El presidente de la nación brindó una entrevista y no esquivó el tema. Alberto Fernández aseguró que su gobierno “no va a pagar” la compra de estos alimentos. A su vez, afirmó que si hubo algún acto de corrupción será el primero en “perseguir al culpable”.

NA informó que el presidente detalló que la compra por casi 400 millones de pesos que este lunes desató la polémica aún no se pagó. Fernández aseguró que “no se hará por ese monto que superaba los costos de referencia”. “Le pedí al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, cosa que ya hizo y mañana estará publicado, que ninguna adquisición se pueda hacer sin respetar los precios máximos que el estado fija”, resaltó.

“No se va a abonar, y si alguno quiso hacer lo que no debía hacer, que se haga cargo”, señaló Fernández. Completó: “Esto no va a pasar, yo no voy a permitir que se pague lo que no se tiene que pagar”. El jefe de Estado aseguró que cree “en la honestidad” del ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo. Destacó que si en la compra de alimentos hubo algún “acto de corrupción”, será el primero en perseguirlo.

En tanto, el presidente afirmó que le “preocupó que las empresas se plantaron y no quisieron bajar los precios”. “Esto habla de la carterización de ciertos sectores, que ni siquiera en momentos como los que vivimos bajan sus costos”, se quejó. Y agregó: “Me sentí muy mal. No puede ser que alguien se le plante al Estado y nos dicen que tenemos que pagarles lo que ellos quieran”.

La justificación de Daniel Arroyo

El titular de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, realizó una publicación en Twitter y explicó: “Convocamos a una licitación para una compra extraordinaria de alimentos. Esto ante el aumento de personas que asisten a comedores y merenderos, donde la asistencia pasó de 8 a 11 millones de personas. En dos rubros (aceite por 1,5 litro; y azúcar por 1 kg) la oferta superó los precios testigos. Ante la necesidad de llegar a comedores y merenderos, se decidió realizar la adquisición”.