“Fue patético y denigrante…” Noelia Marzol sobre el programa de Andy Kusnetzoff

Noelia Marzol vivió un momento incómodo durante la última emisión de “Podemos Hablar“, el programa de Andy Kusnetzoff. Es que el conductor le hizo una serie de preguntas fuera de lugar. Le habían pedido que hablara sobre ciertos temas pero al llegar al programa la sorprendieron con preguntas que no esperaba. Marzol mostró su incomodidad y editaron el programa que se emitió.

“¡Gracias mujeres por hacer causa común! No hizo falta que dijera nada, ni que haga un descargo. Muchas partes del programa se editaron, por suerte y porque me enojé mucho con las preguntas, ¡todas dejándome en un lugar horrible! Andy Kusnetzoff algo tenés que cambiar“, escribió Noelia Marzol en su cuenta de Twitter. Es que la mayoría de preguntas iban destinadas a su vida sexual.

La actriz reveló que el conductor le preguntó bastante sobre su vida amorosa y sexual, pero nada sobre su trabajo, que es bastante extenso. “De las cosas que yo iba a contar no se mencionó absolutamente nada y de las que fueron editadas que me da vergüenza reproducirlo por que fue patético y denigrante. Cuando terminó el programa intercambié unos mensajes con el conductor, quien no se hizo cargo de lo que había pasado y no me pidió disculpas, así que no las espero ahora“, dijo.

“Yo soy muy abierta para hablar de todos los temas sexuales, siempre trabajo en lugares donde saco mi parte más sexual y me visto como quiero y muy sensual y no veo por que no tenga que hacerlo. Pero también trabajé en lugares como ‘Bien argentino’ donde baile tango folclore, use boleadoras, dos temporadas con Antonio Gasalla. Hace 10 años que trabajo en el medio no solo en televisión sino en el teatro que es lo que más me gusta hacer“, explicó.

Por último, Marzol dijo: “En este momento hay una serie de Netflix de la cual soy protagonista. Trabajo en la obra más taquillera de todos los tiempos que es ‘Sex’, estudio desde los 4 años, soy bailarina y actriz, no soy modelo y nunca trabajé de eso, le pese a quien le pese. Si no sabía qué preguntarme el conductor hubiera entrado a Wikipedia. Eso habla más de la ignorancia del conductor del programa y los medios que de mí. Lo digo por las personas que hicieron hincapié en que no podía preguntarme algo más que lo sexual“, terminó.