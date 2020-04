“¡Lacras!” Moria Casán se sumó a la denuncia de Mariana Lestelle contra Claudio Zin

Días atrás, Mariana Lestelle hizo una fuerte acusación en las redes sociales. La médica, que usualmente se presenta en programas de televisión, denunció al doctor Claudio Zin por acoso. El médico trabaja en el programa de Eduardo Feinmann. Moria Casán se sumó a la polémica, dándole su apoyo a Lestelle y criticando duramente a Zin.

La doctora contó que hace 20 años, cuando ella empezaba su carrera en la televisión, el médico la había invitado a su oficina, ya que ella trabajaría en el mismo canal que él. Lestelle explicó que una vez en la oficina, el médico se había sentado en el mismo sillón en el que estaba ella y le había dicho que ella necesitaba un padrino. “Yo tuve la suerte de tener padres de avanzada y mido 1,74 con tacos. Le agradecí su intención al Dr. Zin y le dije que yo tenía padre y hermano, y que no necesitaba padrino“, contó Lestelle.

Zin se había presentado varias veces en el piso de Incorrectas, por lo que Moria Casán respondió, poniéndose del lado de Lestelle. “¡Wuau que fuerte! ¡Cómo engañan las personas! Tan ético que parecía cada vez que vino a Incorrectas; ¿y lo tiene otro paladín de la ética Eduardo Feinmann? En la cuarentena muchos van a hacer catarsis“, escribió.

“Wuau hace una semana atrás este con el acosador, hablando del doctor (Mühlberger) y de mí como delincuentes, algo que viniendo de estos éticos me honró“, agregó Moria. Recodemos que anteriormente, la conductora había tenido un cruce con Eduardo Feinmann. El periodista había criticado a uno de sus invitados, el doctor Mühlberger, por dar remedios mágicos para el coronavirus en medio de la alarma.

“Queriendo apadrinarla compartiendo un sillón. ¡QUÉ LAMENTABLE! La felicito por su catarsis, hagamos una VOZ VAYAINAL común ¡y a los bragueteros sin hue… a la hoguera!“, escribió Moria. “Estrellas en los ojos ya que nos dicen BRUJAS, les vamos a demostrar que somos brújulas #EstoNoEs ni amenaza ni advertencia…“.

Y después agregó: "¡El new mundo no permite lacras humanas! #Feminista no agresiva de la primera hora ¡#VayainasUnidas jamás serán vencidas! Los lamentables seres que pululan por nuestro medio serán fumigados y pulverizados sin barbijos, sin guantes, ¡solo con nuestras mentes!".