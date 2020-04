“No me levantás ni un pelo…” Cinthia Fernández respondió al nuevo ataque de Martín Baclini

Hace unos días, Cinthia Fernández hizo circular un audio de Martín Baclini, en el que él mostraba una faceta desconocida. El audio venía del inicio de su relación. Baclini le decía que “no le gustaba su andar” después de ver sus performances en el Bailando y fotos viejas en las que aparecía abrazando a un amigo, entre otras cosas. Cinthia inmediatamente lo tildó de “machirulo”.

Pero él no se quedó atrás. Como venganza, el empresario le envió mensajes viejos de su ex novia a Yanina Latorre, que los leyó en LAM ante la mirada de Cinthia. En los mensajes ella se mostraba muy amorosa con él. “Martín quiere demostrar que Cinthia lo amaba y por qué cambió de parecer tan rápido“, explicó Yanina. Según Baclini, Cinthia cambió de idea cuando se enteró que él había salido con Agustina Agazzani.

“No te quieras hacer el picante Baclini. Ya lo expliqué“, dijo la panelista. “Yo no tengo problemas, que Martín muestre lo que quiera. Igual, él me hacía borrar los mensajes y mandarle la captura de la comprobación. Él también me dijo que había borrado todo“, les dijo a sus compañeras. “¿El punto es mostrar que estoy despechada?“.

“Baclini, no te bancás que te esté sacando la careta“, lanzó Cinthia. “Eso es lo que pasa. Tu relación con la chica no tiene nada que ver. Si en algún momento me molestó era porque estaba enamorada. Pero yo digo todo esto porque vos me estás diciendo mentirosa en un montón de puntos y te contesto todo. Corré a la chica, no tiene nada que ver ni me afecta. No me levantás ni un pelo, me la bajas mal, Baclini“.

La panelista, además, amenazó con seguir la guerra. “Que hay más eh. Lo que pasa es que estoy con un hacker, porque yo todas esas cosas las borré. Tengo 20 mil audios que hay que escucharlos uno por uno, es todo un tema. Pero bueno, lo estoy haciendo, vale la pena, porque yo no voy a hacer de tonta“, dijo. Podés leer más en esta nota anterior.