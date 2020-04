“Un hombre inseguro…” ¿Agustina Agazzani le tiró una indirecta a Martín Baclini?

Desde que Martín Baclini está saliendo con Agustina Agazzani, ninguno de los dos tiene paz. Es que Cinthia Fernández, la ex del empresario, no lo deja descansar. La panelista de LAM lo acusa de haberla usado para hacerse fama y entrar al Bailando. Lo peor es que ambos se encontrarán en la pista este año. Por otro lado, Agazzani parece estar cansada del escándalo que sigue a Baclini.

La modelo compartió un post de Camilo, el cantante, que decía: “Un hombre inseguro hace sentir a su novia celosa de otras mujeres… Yo prefiero ser tan especial con Evaluna que el resto de las mujeres se sientan celosas de ella”, refiriéndose a su novia Evaluna Montaner. A Agustina le pareció tan acertado que lo compartió en sus historias diciendo: “Y viceversa… De eso se trata“. ¿Un palito para su novio?

Recientemente, la modelo había escrito: “Llega un momento en el que te cansas de todo: de las excusas de la gente repitiendo los mismos actos y diciendo las mismas promesas que están gastadas y que suenan altisonantes. Hay una etapa en la que ni siquiera te soportas a ti mismo, porque pasaste tanto tiempo intentando pertenecer a una sociedad que no encaja contigo y eso está bien“, dijo Agustina.

“Ser una persona distinta y que no te guste la fiesta, que prefieras quedarte en casa con una copa de vino y leer un libro. Está bien ser diferentes y cansarte de todos, porque hay una etapa que debes disfrutar estar contigo. Hay momentos que requieren de ti, para reinventarte, cultivarte y ser simplemente tú. Aunque nadie encaje contigo… Ser diferente te hace especial“, había dicho.

No se sabe si el mensaje iba dirigido a Baclini o no, lo que es cierto es que Agustina Agazzani quedó en el medio de un escándalo que no esperaba. Ella y su novio serán pareja en el Bailando este año, por lo que el enfrentamiento recién empieza.