“Agredís sin parar…” Leticia Brédice volvió a denunciar a su novio en las redes

Leticia Brédice volvió a denunciar a su novio, Federico Parrilla, en su cuenta de Instagram. La actriz lo acusó de “ladrón” y “maltratador”. La primera vez que esto ocurrió fue en octubre del año pasado. Leticia había escrito: “Me ofendés. Me decís lo peor siempre. Así no me hablás más. No es elegante. No es pisar la cabeza. Me gritás todo que no se entiende. Me cansaste, mala leche“.

Y eso no fue todo: “Machista, agredís sin parar. Sos antiguo. Vos tenés calle, putas, noche. Respetá, pendejo con chupines“. Sin embargo, Brédice dio un paso atrás unas horas después, y comentó: “Perdón por generar una noticia solamente por estar enojada con vos. No lo mereces. Querido mío me disculpo. Sos una persona amada por los míos y por mí. Este no es el medio“.

“Ladrón”: La denuncia de Brédice

Pero recientemente, el conflicto volvió a estallar. Parrilla compartió una historia diciendo, “el espíritu de @alohabelu se apoderó de mí“, a lo que Brédice respondió: “Y vos de mi… dinero“. Y después le sumó: “Y vos, ladrón, mi camioneta. Dale pibe… tratás mal, cortás el teléfono. Mala gente, es de mi hijo“. Más tarde, la actriz compartió una historia con una foto suya acusándolo de maltratador.

“Basta de abusadores, maltratadores. No violencia física. Esto es violencia. Mentiras“, escribió Leticia. Por último, compartió una imagen de su chat de WhatsApp donde se veía que ella enviaba mensajes que él no recibía. Decían: “Por favor no desvalorices, descalificar habla de vos y tus temas. Maldecir a los demás no da ni por venganza. Solo Dios sabe por qué“.

Al ver que no conseguía respuesta, le escribió, diez horas después: “Si querés llegás. No querés. Perdoná“. Leticia Brédice y Federico Parrilla llevan tres años en pareja. Se conocieron en “Tu cara me suena” en 2015. Según parece, su relación ha sido bastante conflictiva hasta el momento.