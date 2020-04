Alberto Fernández: “El lunes va a seguir todo igual”

El país y el mundo están en una difícil situación por el brote del coronavirus. El gobierno argentino tuvo que tomar medidas extremas para evitar la propagación. Desde el 20 de marzo, todos los ciudadanos estamos sometidos a una cuarentena obligatoria. El presidente de la nación, Alberto Fernández, habló de esto y explicó: “El lunes va a seguir todo igual en los grandes centro urbanos”.

NA informó que el presidente tuvo una reunión con los gobernadores y está todo dado para que la cuarentena se extienda hasta fines de abril. En una entrevista que dio en la tarde de este martes, Alberto Fernández, aclaró: “En la Ciudad, el conurbano y los grandes centros urbanos va a haber ínfimas alteraciones. La cuarentena va a ser casi igual que la actual”.

Consultado sobre cuándo va a realizar el anuncio, Alberto Fernández indicó: “Cuando tenga claro el panorama en el Interior”. “Los gobernadores quedaron en acercarme un poco de la información de cada lugar, qué elementos se podrían hacer. Todos estuvieron de acuerdo en prolongar la cuarentena. No es una decisión que pueda tomar yo solo”, añadió.

Por otra parte, el presidente denunció: “Hay una cierta cartelización de proveedores del Estado. Son pocos, se distribuyen entre ellos el negocio e imponen los precio”. Al respecto de la frustrada compra de alimentos a precios superiores a los fijados por el gobierno, señaló: “En la Justicia tendrá que explicarlo quien corresponda. No vamos a aceptar esas actitudes”.

A su vez, Alberto Fernández, agregó: “Cuando pregunté qué había pasado me dijeron que tenían el dilema de comprar la comida para repartirla o no pagar y no tenerla. Que lo dirima la Justicia y que tenga que explicarlo quien corresponda”. De todos modos, el jefe de Estado aclaró que “no se pagó un centavo de esos precios, así que nadie se llevó lo que no debía”.