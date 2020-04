La Legislatura sesionó y hubo polémica

Este martes, la Honorable Legislatura de Tucumán volvió a sesionar. El organismo había estado parado por varios casos confirmados de coronavirus. Para poder estar en el recinto, los congresistas tuvieron que llevar guantes, barbijos y respetar las distancias recomendadas. La polémica de la jornada es que varios parlamentarios mostraron máscaras que no estaban destinadas para ellos.

La última sesión de la Legislatura de Tucumán había sido el pasado 17 de marzo. Luego de esto, Ricardo Bussi dio positivo y todos los legisladores tuvieron que aislarse obligatoriamente. Esto provocó que la actividad en la cámara se suspendiera. Este martes, el Congreso volvió a funcionar y se trataron temas como la salud y los recursos económicos.

La polémica llegó cuando se observó que los legisladores tenían máscaras que estaban destinadas al personal de la salud. Esto causó mucho revuelo en las redes sociales, y las críticas hacia los políticos no tardaron en llegar. Estos insumos fueron fabricados por la organización “Cuarentena Solidaria“. La misma negó cualquier vinculación con el Congreso.

En el comunicado, expresaron: “El modelo de máscaras que se utilizó durante las sesiones legislativas es el que se está fabricando desde nuestra organización. Desconocemos cómo llegó a manos de personas que no son prioridad en estos momentos de emergencia. Nosotros no hacemos entregas a ningún particular, solo a instituciones de la salud y tenemos registros”.

“Cuarentena Solidaria invita a los señores legisladores a entregar las máscaras de protección personal que exhibieron durante las sesiones. El trabajo que ustedes desarrollan no requiere este tipo de protección. Incurren en un uso indebido de un material escaso. El mismo es muy valorado entre quienes realmente lo necesitan. Entendiendo que ustedes están al tanto de la escasez de dichos insumos en nuestra provincia“, aclararon.