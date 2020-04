La preocupación de Oriana Sabatini en cuarentena: “Un poco me asusta”

Oriana Sabatini está pasando la cuarentena en Italia, donde vive con su novio, Paulo Dybala. La cantante y el futbolista fueron diagnosticados con coronavirus. A pesar de la preocupación de su familia en Argentina, Oriana aseguró que se encuentra más que bien. Los síntomas de la enfermedad están desapareciendo.

Sin embargo, hay algo que preocupó a la cantante. En su cuenta de Instagram escribió: “Soy de las personas que aman mirar para arriba y quedarse mirando al cielo. No lo hacía hace mil, menos que menos durante la cuarentena, no se me ocurrió hacerlo“, dijo Oriana Sabatini. “Háganlo. Especialmente hoy que hay una luna llena del carajo“.

Y después siguió lo que la preocupaba. “Segundo, tengo una duda. Por un lado, esta cuarentena me hace sentir cómoda porque para alguien un poco antisocial y ansiosa como yo, quedarme en casa es mi plan ideal. Por otro lado, estoy hace casi 30 días encerrada y por momentos quiero que termine ya“.

“Pero cuando pienso en la idea de volver a la rutina y a la ‘vida normal’ de estar de acá para allá, a las corridas, haciendo mil cosas, viendo a mucha gente. Un poco me asusta y me da miedo. ¿SOY LA ÚNICA?“. Se ve que la cantante se está acostumbrando al aislamiento. De todos modos, ella y Dybala, aseguraron que la estaban pasando bastante bien.

Antes del diagnóstico, la pareja subió varios videos mostrando cómo pasaban el tiempo. Ambos se dedicaron a entrenar, para matar el aburrimiento y mantenerse en forma. Sin embargo, tuvieron que abandonarlo después de que el test les diera positivo, para hacer reposo. Más información en esta nota anterior.