“Me parece triste…” Wanda Nara respondió a los ataques de Maxi López

Wanda Nara estaba haciendo cuarentena junto a sus hijos y su esposo, Mauro Icardi, en París. A pesar de haber dicho que “apenas dejaba su casa”, la modelo abandonó su residencia en Francia para mudarse junto a su familia a Lombardía en Italia. Esta es una de las zonas más afectadas por el coronavirus. Es por eso, que Maxi López, el ex marido de Wanda, la criticó duramente en las redes.

“Me gustaría saber bajo qué criterio rompés una cuarentena de una pandemia, donde a todo el mundo se le pide no salir, y exponés a nuestros hijos a un viaje de un país al otro. Te movés y te vas al epicentro del contagio en Italia, sin que te importen las consecuencias“, escribió el futbolista en su cuenta de Instagram.

“¿Qué te pasa por la cabeza en estos momentos, cuando lo más sagrado que tenés es la salud de tus hijos? Me indigna que no tomes conciencia. Si no querés hacerlo por vos, hacelo por ellos. Hoy sos madre de cinco criaturas pero parece que no te diste cuenta“, terminó López. La modelo finalmente salió a responderle.

“Me parece triste que necesite utilizar a sus hijos con mentiras para figurar. Y más cuando ellos mismos le pidieron por favor que no se refiera más ni a ellos ni a mí públicamente… como los amenaza constantemente que va a hacer y está haciendo evidentemente“, escribió la modelo en su cuenta de Twitter.

“¡Sabe perfectamente todo él! ¡Sólo quiere hacer daño hace años!“, escribió. La pelea de Wanda Nara y Maxi López viene hace tiempo. Como informamos anteriormente, el futbolista la había acusado de no permitirle hablar con sus hijos.“Mamá, ponete las pilas y devolvele sus teléfonos así papá puede hablar todo el día como lo veníamos haciendo, que en estos momentos de la vida necesitamos estar todos unidos más que nunca“, había escrito. Para saber más, te recomendamos esta nota.