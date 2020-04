Pampita recibió una mala noticia: un familiar tiene coronavirus

Pampita y Roberto García Moritán viven de cerca los efectos del coronavirus. Un familiar del empresario contrajo la enfermedad. Se trata de el tío de Roberto, Martín García Moritán, el embajador argentino ante la ONU. El funcionario se encuentra internado en Nueva York debido a una neumonía, por causa de la enfermedad.

“El embajador argentino ante la ONU, Martín García Moritán, se encuentra internado en un hospital de Nueva York por padecer coronavirus y se convirtió así en el tercer diplomático de la Cancillería argentina en contraer la enfermedad. Fue internado el jueves pasado en el Weill Cornell de Nueva York con un cuadro de fiebre y una neumonía severa“, decía el comunicado oficial.

El funcionario fue internado en el hospital Weill Cornell a fines de la semana pasada. Tenía fiebre y una neumonía severa, por lo que le hicieron los estudios por coronavirus. El test le dio positivo. Esto preocupó mucho a su familia en Argentina. Roberto García Moritán había confirmado que su tío tenía coronavirus, y Pampita, se mostró preocupada por esta noticia.

Ella ya había expresado su temor a la enfermedad anteriormente. La conductora suspendió su programa, al igual que muchos otros, por miedo al contagio. “De verdad estoy asustada porque sé que le va a tocar a alguien que quiero directa o indirectamente. O algún contagiado de alguien que quiero va a existir en los próximos días”, dijo la modelo.

“Estoy preparándome anímicamente para acompañarlos tal vez desde la distancia, por teléfono. Y si yo los necesito, sé que cuento con un montón de gente que me ama“, había dicho. “Pero no vamos a poder zafar de esta. Entremos en conciencia de que alguno de los que queremos se va a contagiar de coronavirus pronto. Así que intentemos entre todos de no contagiarnos a la vez“. Podés leer más sobre el tema en esta nota anterior.