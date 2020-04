¿Qué hará Nicole Neumann cuando termine la cuarentena?

Nicole Neumann estaba pasando la cuarentena obligatoria junto a sus hijas, Indiana, Sienna y Allegra. Las chicas no veían a su padre hacía más de un mes. Es que su ex esposo se había ido de vacaciones junto a su pareja, Mica Viciconte, por lo que tuvo que aislarse al volver. Más tarde se declaró la cuarentena obligatoria, y no pudo volver a ver a sus hijas, hasta ahora. Nicole las dejó con él.

Nicole contó que lo primero que hizo cuando se declaró la cuarentena obligatoria fue comprar guantes, barbijos y alcohol en gel. A la modelo le costó un poco dejar a sus hijas en el departamento de su padre. “La gente sube al ascensor, respira, estornuda ahí adentro y tocan los botones. Todo eso me daba pánico. Pero bueno, las mandé con guantes, barbijos y les pedí que, por favor, hasta que no estén adentro de la casa del papá, que no se los sacaran, que no toquen nada“.

En diálogo con Ciudad Magazine, la modelo comentó que hablan más de una vez por día y se envían fotos y audios constantemente. “Les recuerdo los horarios de sus clases y que tomen sus vitaminas C“, dijo. Por otro lado, comentó que su mayor deseo cuando termine todo esto, es viajar. “Me gustaría hacer un lindo viaje con mis hijas, aunque no creo se pueda concretar en lo inmediato. También quiero abrazar a mis amigos y mi familia“.

En cuanto al tiempo extra que tiene ahora, la panelista confesó que lo mejor de la cuarentena era poder tomarse un rato para reflexionar. “Tener tiempo con uno mismo, pensar, encontrarse. Entender qué es realmente importante en la vida, y qué no. Vivir en el aquí y ahora, porque el pasado ya se fue y el futuro es incierto“.

"También está bueno poder ordenar y embellecer mi hogar, que es como nuestro útero como dice la decodificadora Claudia Luccheti. Separar lo que ya no necesitamos ni usamos para donarlo a personas a quienes pueda serle útil", terminó Nicole.