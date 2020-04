Así funcionarán los bancos la próxima semana

A partir del lunes, los bancos en todo el país volverán a atender al público en general. Las entidades bancarias tuvieron una mala experiencia la semana pasada cuando abrieron para que cobren los jubilados. Por eso, tomaron los recaudos y sacaron una serie de medidas para evitar esto. El Banco Central lanzó una guía sobre el funcionamiento de las sucursales.

NA informó que los bancos abrirán pero con algunas limitaciones y restricciones. Durante la semana del 13 al 17 de abril podrán asistir las personas con turno previo para realizar diferentes operaciones que no sean por ventanilla, tanto para cuentas de personas humanas como personas jurídicas. Solo los jubilados serán atendidos en las diversas cajas de las entidades.

Todos los bancos tendrán un horario extendido. De 10:00 a 17:00 en CABA y conurbano. En otras jurisdicciones se amplía dos horas luego del horario habitual del cierre. Se deberá sacar un turno por los canales que el banco ponga a disposición. Se otorgará una cita según el último número del DNI si sos una persona humana o del CUIT si representás a personas jurídicas.

Podés ir al cajero automático, cualquier día y a cualquier hora, que se encuentre más cerca de tu casa. Además, las operaciones por esta modalidad no generan cargos ni comisiones, seas o no cliente de la entidad financiera, hasta el 30 de junio. También podés retirar dinero en comercios o puntos de extracción adheridos, como supermercados o farmacias más cercanos.

Todas las personas humanas y jurídicas podrán efectuar extracciones de al menos 15.000 pesos diarios. Esto es sin importar si son cliente o no de la entidad propietaria del dispositivo y la red que lo administra. No podrán cobrarte comisiones ni cargos en ningún caso. Las casas de cambio permanecerán cerradas para la atención al público presencial. No obstante, podrán operar en forma remota.