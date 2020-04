“El viudo de Adelfa” fue detenido con cinco kilos de cocaína

Hace 13 años, Reinaldo Wabeke saltó a la fama por casarse con una mujer casi 60 años mayor que él, Adelfa Volpes. Tras el fallecimiento de la mujer, el mediático pasó a ser conocido como “el viudo de Adelfa“. Esta vez, Wabeke volvió a ser noticia después de haber sido atrapado con cinco kilos de cocaína en la Autopista Rosario-Santa Fe.

En 2007, Reinaldo Wabeke tenía 24 años. Su cara se hizo conocida por haberse casado con una amiga de su madre, Adelfa Volpes, una mujer de 82 años. Un mes después del casamiento, la mujer murió. “El viudo de Adelfa” apareció en varios canales de televisión llorando por la muerte de su esposa. Más tarde, apareció nuevamente, casado otra vez.

Adelfa le había dejado una casa en el centro santafesino como herencia. Pero el lugar fue usurpado. El mediático relató que se había cansado de pelear y al final desistió. Varias veces comentó en canales de televisión que amigos lo habían tentado a vender drogas para tener una mejor economía. Él se mantenía con la pensión de Adelfa.

En diálogo con Aire de Santa Fe, el viudo de Adelfa había dicho: “Un amigo me dijo y yo le dije que no, que prefería morirme de hambre pero que todas esas cosas no las iba hacer nunca. Prefería vivir en una tapera, muerto de hambre pero esas cosas no“. Sin embargo, ayer en la tarde, el mediático fue encontrado con cinco kilos de cocaína en medio de un operativo de control vehicular en la Autopista Rosario-Santa Fe.

Tanto Reinaldo Wabeke como la persona que lo acompañaba quedaron detenidos. Al parecer, el mediático tenia una gran deuda que pagar en el banco provincial. Según indicaron fuentes policiales, Wabeke viajaba a la Unidad N°5 de Mujeres de la ciudad de Rosario.