El problema de salud que pone en riesgo la carrera musical de Jimena Barón

Jimena Barón reveló un dato desconocido sobre su salud, tiene un quiste en las cuerdas vocales. Así lo compartió con sus seguidores en su cuenta de Instagram donde contó cómo le afectó durante su carrera. Además, la actriz reveló la lucha que tuvo para poder llegar a convertirse en cantante, a pesar de las críticas.

“No te disfruté tanto como te tendría que haber disfrutado. Me diste pánico porque siempre fuiste mi sueño y te cumpliste. Me costaste la vida, te di todo, mis historias, mi corazón, mis letras, todos mis ahorros, mis miedos, errores, todo“, empezó contando. “Tuve que entrenar fuerte para llegar con el aire y poder cantar en vivo, tuve que ensayar coreografías que me cuestan mucho“.

“Tuve que enfrentar mi miedo de hacerme un estudio y confiar que tengo un quiste en una cuerda vocal, que me deja sin voz todo el tiempo; y quedarme sola en un hotel, muda, sin poder cenar o compartir el tiempo de gira con el equipo“, contó. La cantante contó cómo, a pesar de esta complicación, logró armar un gran equipo invirtiendo todo lo que tenía para dar un buen show.

“Armamos un show con un staff de 25 personas, me gasté toda la guita en intentar deslumbrarlos, en músicos talentosos, bailarinas, escenografía, visuales. Vi siempre errores, sólo veo errores y cosas que podría haber hecho mejor. Me odio, me sofoco a mí misma. Salimos de los shows sold out saludando a la gente amontonada del otro lado de las vallas, me gritan que me quieren, me agarran fuerte. ¿Me conocen? Ni yo me quiero así tanto“, dijo.

“Me acuerdo de todos los que me dijeron que no iba a poder, de los productores que cuando educadamente rechacé laburos contándoles que iba a ser cantante me ningunearon en la cara tratando de hacerme sentir una ridícula“, dijo. “Estoy trabajando para quererme tanto como algunos de ustedes. Voy a disfrutar más, me lo prometí. Y tendré mucho que sanar pero siempre me cumplo“.