“No me gusta pelear…” Agustina Agazzani no quiere escándalo y Cinthia Fernández salió al cruce

Días atrás, Agustina Agazzani subió una captura de pantalla a su cuenta de Instagram que dejó algo desorientados a sus seguidores. La novia de Martín Baclini quedó en el medio del escándalo con Cinthia Fernández. Ahora, Agazzani dice que está cansada del escándalo mediático pero esto recién empieza. La modelo será la pareja de Baclini en el Bailando.

Como informamos anteriormente, la modelo compartió un post de Camilo, que decía: “Un hombre inseguro hace sentir a su novia celosa de otras mujeres… Yo prefiero ser tan especial con Evaluna que el resto de las mujeres se sientan celosas de ella”, refiriéndose a su novia Evaluna Montaner. A Agustina le pareció tan acertado que lo compartió en sus historias diciendo: “Y viceversa… De eso se trata“.

Al parecer, esto iba dedicado a su nuevo novio, Martín Baclini. Esto generó especulaciones en los medios. Y como Cinthia Fernández no se podía quedar afuera, salió a atacarla. “Pero era obvio… Debe estar celosa de que no se habla de ella“, tiró. “Me tiene sin cuidado. Es obvio que a la chica también esto le gusta“.

“Lo que pasa que no tengo la palabra para decirlo porque me van a decir despechada. Se mostró en lo de Listorti diciendo que la habían convocado como figura. Esto es obvio que iba a pasar, pero la verdad la felicito. En la lista de las figuras está él, no está ella. Decía que antes la convocaban como bailarina y ahora como figura“, dijo Cinthia.

Y Agazzani, que hasta ahora se mantenía al margen del escándalo, le contestó: “Mi Dios cuánto les jodió a algunos que diga que no me gusta lo mediático. Claro que me gusta el mundo del espectáculo, por eso me dedico a esto, sino me hubiese dedicado a mis estudios en Comercio Exterior… pero espectáculo y mediático no es lo mismo. Puedo aceptar un Bailando, es un trabajo, y decir que no me gusta pelear. Liberen su odio en otra cosa“, sentenció. Para saber más, te recomendamos esta nota anterior.