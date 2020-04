“Te voy a denunciar…” Cinthia Fernández protagonizó un nuevo escándalo en su barrio

Ayer, Cinthia Fernández protagonizó un nuevo escándalo. Esta vez, la angelita fue víctima de un robo de manos inesperadas. Una de sus vecinas del barrio privado en el que vive se quedó con algo que le pertenecía a ella. Y todo quedó documentado. Cinthia incluso se metió a su casa para recuperar lo que era suyo. La panelista lo contó todo en su cuenta de Instagram.

Cinthia Fernández contra la vecina

“Esto es increíble, hace unos días vengo peguntando a la guardia de mi barrio si había llegado un paquete. Bueno, resulta que desde el correo mandaron mal el número de mi lote, entonces lo entregan a tres casas más arriba de mi casa. Hoy vuelvo a preguntar y el error había sido evidentemente del correo. Entonces de la guardia me indican: ‘Dice la vecina que vaya a buscar el paquete’“, empezó contando Cinthia Fernández.

“O sea, hace una semana alguien se quedó con mi paquete que no le pertenecía. Voy, toco la puerta de mi vecina y miren lo que pasó. La verdad es tristísimo, sin palabras“. A partir de ese momento, se puede ver la fuerte discusión que la panelista tuvo con su vecina. Cinthia va a su casa y le pregunta por el paquete, a lo que la mujer responde: “Yo lo agarré y lo usé. ¿No te molesta?“.

Cinthia, furiosa, le dice: “¿Cómo vas a usar algo que no es tuyo?“. A partir de ahí empieza una fuerte discusión entre ambas. La panelista la acusa de ladrona: “Lo que hiciste fue un robo. Encima la usaste. Con todo lo que está pasando la usaste. Te quedaste con algo que no es tuyo y te hacés la boba“, le dice. La mujer se niega a darle el paquete y Cinthia entra en su casa.

La angelita muestra su cara y dice: “Te estoy escrachando y confesá que el paquete no era tuyo. Tengo los remitos, tengo todo y te voy a denunciar. Entonces, por favor, dame el paquete“. Tras un forcejeo, Cinthia se las arregla para quedarse adentro de su casa hasta que la mujer le da las cosas. “Miren lo que me hicieron. Se quedan con cosas que no les pertenecían y dicen que no sabían. Me agredieron, la hija y ella. Obviamente van a ser denunciadas“.