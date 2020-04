¿Tregua? Martín Baclini le pide paz a Cinthia Fernández

Martín Baclini está cansado de los embates de Cinthia Fernández y le ofreció una tregua. Mientras la angelita amenaza con mostrar más información de su pasado, el empresario le pide que pare. “Quedate con lo que quieras, pero no hables más“, dijo. En una entrevista con Ángel De Brito, Baclini le pidió llegar a un acuerdo. ¿Qué dijo Cinthia?

Mientras daba una entrevista en LAM junto a su novia y pareja del Bailando, Agustina Agazzani, a Baclini le preguntaron sobre su ex. “Insisto que lo más importante es que se sepa la verdad. Yo simplemente, lo que hago, es responder a los embates de Cinthia“, aseguró sin vueltas.

“Por mí, si es mi deseo, le doy la mano, nadie más habla del otro. Yo hago mi camino, ella hace su camino y le deseo lo mejor“, dijo. “Yo lo demuestro con hechos, pero si me dice que está enojada conmigo porque voy a la lancha y ella la paga, bueno… Acá están todos los recibos que demuestran quién paga la lancha“, dijo el empresario.

“Con una mano en el corazón, no es desafiar. Quedate con lo que quieras, pero no hables más. Yo no quiero hablar, yo le respondo nada más. Como se vive hoy todo, qué pasaba si yo le dejaba un año de deuda en el colegio. Yo voy preso“, dijo. “Aparte yo soy caballero, no es que salí a decir que no pagaba la guardería, pero de ahí a permitir que ella diga que la paga, ya es un montón“.

Aunque Baclini le pidió una tregua, Cinthia Fernández no paró. La angelita reveló una serie de imágenes que comprometen al empresario. "Acá están los print con fecha y todo que el señor Maltratador Baclini me hacía enviarle para que no quede registro de su maltrato psicópata", escribió Cinthia junto a capturas de su chat con Martín. ¿Llegarán a un acuerdo?