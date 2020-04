Florencia Kirchner: “La persecución me enfermó”

En la mañana de este viernes, Florencia Kirchner volvió a aparecer en los medios tradicionales. La hija de los expresidentes de la nación dio detalles de lo que fue su vida en la isla cubana. La joven cineasta explicó que quedó internada luego de que un chequeo le salga mal y culpó a la justicia por su enfermedad. También, detalló que está escribiendo un libro.

NA informó que Florencia Kirchner se encontraba en La Habana desde hace un año, cuando viajó para participar de un seminario de guion de cine. Por problemas de salud, nunca regresó a la Argentina. De acuerdo al diagnóstico que difundió la propia Cristina Fernández en 2019, la joven estaba afectada por “trastorno de estrés postraumático”. En los últimos meses, la cineasta empezó a declarar mediante su red social.

Una semana luego del comienzo de la cuarentena obligatoria en el país, la joven regresó junto a su madre, después de recibir el alta. Este viernes, en medio de la cuarenta general por la pandemia de coronavirus, que cumple en su departamento del barrio porteño de Constitución, la cineasta de 29 años brindó una charla a Futurock. En ella dio detalles de lo que fue su internación en la isla caribeña.

“Yo no venía bien de salud. Fui a hacer un curso (de guion de cine a La Habana). También de paso me iba a hacer un chequeo, que no dio bien. Entonces no hice la capacitación y ya me quedé ahí”, relató Florencia Kirchner. De todos modos señaló que su internación le sirvió para “salir escribiendo encontrando una voz y sintiendo más honesto lo que estaba redactando”.

Y agregó: “Había escrito algunos relatos, pero lo que venía pasando acá y todo el ensañamiento conmigo me tenía muy bloqueada”. En ese sentido, la cineasta afirmó que “lo que pasó en los últimos cuatro años fue más allá del ensañamiento mediático”. “Empezó a haber persecución judicial. Mandaban policías a mi casa, parecía que todas las semanas iba a pasar algo. Tenía tres jueces que hacían conmigo lo que querían. Eso fue lo que me enfermó a mí”, lanzó Florencia Kirchner.