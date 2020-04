Catherine Fulop vive el diagnóstico de Oriana Sabatini desde la distancia: “Fue muy fuerte…”

Hace unas semanas, Catherine Fulop se tuvo que enfrentar a una fuerte noticia, su hija, Oriana Sabatini, tiene coronavirus. La cantante y Paulo Dybala, su novio, se encuentran en cuarentena en Italia. Están en aislamiento desde que un compañero de Paulo, Daniele Rugani, fue dado positivo en el test de la enfermedad.

El diágnostico se confirmó el pasado 21 de marzo. Catherine habló con la revista Hola sobre cómo llegó la noticia. “Ella llamó y dijo: ‘Mira, mamá, tengo algo que decirles’. Y yo no pensé en eso, más bien pensé: ‘Uy, ¿qué nos va a decir? ‘¿Voy a tener un bebé?”. Nos lo dijeron juntos, Ori y Paulo, y nos contaron que los dos tenían el virus“, dijo la conductora.

Oriana estaba sintiendo los síntomas hace días pero no le había dicho nada a Catherine para no preocuparla. La cantante incluso contó que siguió su vida normal hasta que esto se confirmó. Claro que no salió de su casa, pero continuó ejercitándose como siempre. “Ahí supimos que Oriana tenía varios días sintiéndose mal y no nos había querido decir nada hasta tener la confirmación. Fue muy impactante realmente“, dijo Fulop.

La noticia no solo la impactó a ella sino también a Ova Sabatini, el padre de Oriana. El empresario había tenido una fuerte reacción cuando se enteró. “Si tengo una hija con coronavirus no me quiero cuidar más, me cuido solo por Tiziana, si tengo otra vida no quiero tener hijas porque sufro mucho“, había dicho. Después de esto, Oriana se hizo dos pruebas más de coronavirus.

La primera prueba dio negativa pero resultó ser un falso negativo, ya que la tercera fue positiva. "Ahí Ova se desbarrancó y a mí me ganó la tristeza. Los tres, Titi (Tiziana Sabatini) también, no podíamos contener las ganas de llorar, justo que la estábamos remontando. Saber que siguen enfermos fue muy fuerte", aseguró Catherine.