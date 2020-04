Cristian U sobre la modelo que rompió la cuarentena: “No tengo nada que ver…”

Días atrás, una modelo de 25 años, Agustina Princeshe, rompió la cuarentena para ir a ver a un tal Cristian. La chica grabó su camino desde su casa hasta la casa de su novio y lo subió a sus historias de Instagram. La denunciaron en las redes y se volvió viral. Se dijo que Cristian U, el ex Gran Hermano, sería el hombre del que Agustina hablaba. Pero el mediático desmintió estos rumores.

Princeshe viajó a ver a su novio pero la detuvieron los controles policiales. Le pidieron los papeles correspondientes, que no tenía, por lo que la escoltaron a su casa. Más tarde, la chica volvió a intentarlo. Pero esta vez, con una nueva estrategia. Viajó escondida en el baúl de un taxi. “Gente, en el baúl me metí. O sea, Cristian, mirá lo que hago por vos“, dijo Agustina.

El video se hizo viral y se inició una búsqueda para dar con la modelo. La policía la localizó en su domicilio y la notificó. A todo esto, la chica había eliminado su cuenta de Instagram. Días más tarde, se conoció su identidad. Princeshe es una modelo que produce contenido erótico y lo promociona en sus redes (que ya están abiertas).

Se sospechaba que Cristian U era el chico al que Agustina iba a ver pero no habían suficientes pruebas para demostrarlo. “A ella la conozco hace muchos años, pero ni en pedo, no tengo nada que ver. Aparte, en mi casa no permiten entrar a nadie. Hay más cámaras que en Gran Hermano“, dijo el mediático en diálogo con Nosotros a la Mañana. Luego aseguró: “Hablé con Agustina, le pregunté y me dijo que era una joda que estaba haciendo, pero que ni siquiera era para mí“.

Mientras tanto, la chica aclaró la situación en sus redes: “Nadie me llevó detenida, estoy en mi casa, en mi cuarto, con mi familia, tranquila. Fue un gil de la policía, al que le dije mil veces que no me filmara y lo hizo. Hizo lo que quería“. Después agregó: “Lo único que pasó es que vinieron a mi domicilio y me hicieron firmar un papel que decía que si volvía a romper la cuarentena iba a quedar detenida. Eso fue todo lo que pasó. Estoy en mi casa, en mi cuarto“. Para más información, te recomendamos esta nota anterior.