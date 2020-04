¿El primer caso de coronavirus en Argentina estuvo en Boca?

El coronavirus viene causando mucha preocupación en todo el mundo. Esta enfermedad empezó en China y rápidamente se extendió por diversos países. Argentina no está ajena a esto y hasta el momento tiene casi dos mil infectados por este virus. En la tarde de este viernes salió una noticia que podría cambiar el trabajo de los científicos. El médico de Boca, Jorge Pablo Batista, aseguró haber tenido los síntomas en diciembre.

A principios de marzo se conoció el primer paciente con coronavirus en nuestro país. El mismo era un hombre que 43 años que llegó desde Milán, Italia. Este quedó internado en un sanatorio privado y luego de dos semanas bajo cuidado médico fue dado de alta. A partir de ese punto, se empezaron a conocer más infectados en Argentina.

Los científicos de todo el país estaban de acuerdo que este hombre había sido el paciente “0”. Igualmente, una noticia que salió este viernes podría cambiar todo este contexto. La información llegó del mundo deportivo, más precisamente del médico de Boca Juniors. El cirujano, Jorge Pablo Batista, aseguró que tuvo los síntomas en diciembre luego de volver de China.

En una publicación en Instagram, el médico, aclaró: “Participe de un curso cadavérico en Shangai los primeros días de diciembre en un hospital universitario. Regresé a mitad de mes con fiebre de 37,6. También tenía un dolor de garganta como nunca me acuerdo haber tenido y una reacción conjuntival en los ojos. Lo relacioné al estrés y al jet-lag porque venia pasado de revoluciones”.

Además, Batista, agregó: “Como me la pasaba tomando Ibuprofeno para el dolor pensé que sería alguna angina viral. Al no mejorar, a la semana decidí tomar 14 días de amoxicilina cada 12 horas y me curé. Lo más probable es que haya tenido coronavirus. Igualmente, me gustaría aclarar que no tengo el virus actualmente y que mi estado de salud es bueno”.