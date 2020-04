¡Lo dijo! Flor Jazmín Peña le declaró su amor a Magalí Tajes en vivo

Después de su separación, Flor Jazmín Peña y Magalí Tajes convivieron durante un mes. Esto ocurrió después de que se decretó la cuarentena obligatoria. Ahora, mantienen una relación abierta. Y aunque Magalí decidió volver a vivir a su casa, ambas siguen en contacto. Hace unas horas, las chicas hicieron un vivo en Instagram, donde Flor se animó a decirle de todo.

Más de una vez le reclamaron ser demasiado fría a la hora de expresar sus sentimientos. Por eso, esta vez, Flor Jazmín le declaró su amor a Magalí frente a miles de seguidores. “Es como esa persona que te hace sentir como… ¡wow! Yo dejé todo, hasta me fui de mi casa para que se den una idea. Yo creo que cuando el amor es tan grande no hay palabras porque las palabras limitan. Es como explicar lo que sentís, es muy sarpado“, dijo la bailarina.

“Y te lo digo a vos, Maga, porque me vas a entender: es eso que te pasa cuando subís al escenario y de repente te sentís indestructible y que ese lugar es el lugar en el que querés estar toda la vida y que no hay nada que te dé lo mismo. Fue así, boluda. No hay palabras“, expresó. Por otro lado, Maga ya le había dicho lo que sentía por ella públicamente.

“Fue hermoso lo que duró. Fue hermoso. Un mes estuvimos haciendo cuarentena, ni cundo éramos novias“, dijo la humorista. “Extrañaré los desayunos más que nada. Estoy muy triste porque me encantaba vivir ahí“. Entonces, ¿por qué terminaron la convivencia? Así lo explicó Tajes.

“Ella está con los ensayos del Bailando yo estoy con mi nuevo libro y se nos estaba complicando un montón la convivencia porque el departamento es chiquito“, dijo. Flor volverá al Bailando por un Sueño este año. Recordemos que el año pasado se coronó como la campeona del certamen junto a su compañero, Nico Occhiato. Para saber mas te recomendamos esta nota.