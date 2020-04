“Me da terror…” Agustina Agazzani habló sobre su vuelta al Bailando tras el escándalo mediático

Agustina Agazzani será parte del Bailando por un Sueño 2020 de la mano de Martín Baclini. La modelo y el empresario, además, tienen una relación, algo que no le gustó mucho saber a Cinthia Fernández, la ex de Baclini. La panelista inició una guerra mediática con el empresario y Agustina no se pudo zafar. En diálogo con El Trece, la modelo habló de todo.

“Si bien ya estuve en la pista en ese lugar mi protagonismo no era el mismo. O sea yo estaba ahí muda al lado de Gastón, como su partenaire y ya. Siento que esta vez puede ser que se me dé más lugar para hablar“, dijo. “No voy a decir que no estoy asustada porque me da terror la parte esta de lo… mediático“, agregó. Esto fue todo un tema en la televisión.

“Obvio que lo pienso. El hecho es acostumbrarse. O sea, yo soy nueva en esto y no es que voy negada. No, porque sé muy bien a donde me estoy metiendo. Lo que a mí me cuesta es el conflicto. Pero bueno, por supuesto que si yo tengo que defenderme, no queda otra. A mí no me gusta la pelea pero no queda otra“, sentenció. “Una vez que me enojé, listo“.

Y no cabe duda de que Cinthia Fernández la enfrentará en la pista. La angelita se mostró sarcástica en cuanto a la vuelta de Agustina al Bailando. “No tengo la palabra para decirlo porque me van a decir despechada. Se mostró en lo de Listorti diciendo que la habían convocado como figura. En la lista de las figuras está él, no está ella. Decía que antes la convocaban como bailarina y ahora como figura“, dijo la panelista en LAM.

Cinthia no va a parar hasta bajarlos del Bailando. La panelista está enfrascada en demostrar que Baclini la usó para entrar al show y que su novia disfruta más del espectáculo de lo que parece.