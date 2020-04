“Patético…” Yaz Asbún disparó contra Cinthia Fernández y Yanina Latorre por el escándalo en el country

Cinthia Fernández es parte de un nuevo escándalo. La panelista fue víctima de un “robo” en el barrio privado donde vive. Según Cinthia, una vecina le robó un paquete que estaba esperando hace más de una semana. En realidad, el paquete llegó a manos equivocadas por un error del correo. Su vecina, la DJ Yaz Asbún, salió a responderle a Cinthia.

“Lo que yo hago con varias marcas es canje, y ese paquete llegó para mi lote y se lo dieron a mi papá. En el paquete solo decía mi lote y eran unas cremas. Entonces mi vieja lo usó pensando que era un canje mío. Pasó la semana y hoy cae Cinthia a mi casa diciendo que era su paquete“, explicó Yaz. La angelita llegó a su casa a reclamar por su paquete y descubrió que habían usado los productos.

“Ella me trata de ladrona a mí y a mi mamá, y ladrona es entrar a tu casa y robarte. Nosotras no robamos nada“, dijo la DJ. “Se metió en mi casa a filmar, a hacer quilombo. Estaba mi hermanita que es menor, toda asustada. Filmó todo. Después cayó la guardia que estaba mal porque nos dijeron que la mina es la cuarta vez que hace quilombo en el country. La mina es quilombera. Ya todos lo sabemos“.

Después de esta declaración, estalló el escándalo en la televisión. “Salgo a hacer este video porque la verdad es que me hablaron de todos los canales. Y yo soy una mina empresaria, tengo estéticas, soy DJ y me va muy bien en lo que hago. O sea, no necesito robar nada y menos mi vieja, ¿estamos? Y sí, yo no te quiero cagar a trompadas porque no soy tan negra como vos“, dijo Asbún.

Y más tarde, se subió al ring Yanina Latorre. La panelista saltó en defensa de Cinthia y se burló de la empresa de Asbún, que además de ser DJ, tiene una marca de estética. “No me parece gracioso burlarse de los trabajos de las personas. Nosotras somos empresarias, tenemos dos estéticas y estamos por abrir la tercera. Tenemos más de 20 empleados. Reírse del trabajo de otras personas es patético“, dijo la DJ. Y Latorre le respondió: “¿Te parece gracioso decirle estúpida a Cinthia Fernández y robarle? Yo digo lo que quiero“.