“Por algo está pasando todo esto…” Nicole Neumann increpó a sus seguidores

Acá les dejo un tutorial muy simple y bastante efectivo de tapa bocas (barbijo casero) .De todos los que vi, el que más me gustó y más fácil. Recorda lavarlo antes de usar, no tocarlo cuando estas en la calle, super, etc.. sacaryelo con cuidado al volver a casa y lavarlo nuevamente.(Los papeles los tiras). Luego, te lavas las manos con agua y jabón x 30 seg o alchool el gel . Los ojos también deben estar cubiertos, ponerte anteojos al menos, de lectura o sol. Así disminuye muchísimo la probabilidad de contagio. Importante, esto no reemplaza el distanciamiento social, sólo es una medida más de seguridad. Cuídate y cuida al otro!!!!🤗 Recorda que mucha gente quizás se infecte y pase asintomático y como un simple resfrío, y si ese es tu caso o te cruzas con alguien más que este pasando por eso, sin saberlo, van a estar esparciendo el virus y contagiando!!!! Por eso es mejor salir protegidos!!!!! #QuedatenCasa #Mantentefuueteysano #Comebien #Dormibien #Defensasaltas #Sistemainmunefuerte 🙏🏡🙌💪 Deja los zapatos afuera y trata de usar siempre los mismos para salir.Desinfecta todo con agua y un toque d lavandina en pulverizador (averiguar bien cantidades xq es tóxica) antes de entrarlos a tu casa, alimentos también, sobre todo los que se comen crudos. La ropa directo a lavar.