“Prefiero ser loca pero…” Cinthia Fernández no descansa

View this post on Instagram

Cómo todas las mañanas, hago ejercicio, me levanto temprano para no perder tiempo con mis hijas pero me acuesto tarde disfrutándolas hasta ultimo momento . Porq me las arreglo sola como siempre en mi vida y no le rompo las pelotas a nadie y por eso no me gusta q me las rompan a mi. Y para los q digan q no soy una persona sana , les digo, soy muy feliz, honesta, laburadora y si soy media loca por mi manera de expresarme … SI. Pero jamás mentirosa. Prefiero ser loca pero honesta y apoyar la cabeza en la almohada tranquila, sabiendo que jamás cague a nadie, ni maltraté, ni robe , ni use ni nada. La verdad siempre se sabe ,así q feliz de estar tranquila y disfrutar del amor de mi familia, q es lo único verdadero y eterno que todos tenemos ❤️ buen diaaaaaaa a todos 😁