Alberto Fernández: “Hoy hubiéramos tenido 45.000 casos”

El coronavirus viene afectando a nuestro país desde principios de marzo. Por esta razón, el gobierno de la nación está tomando medidas extremas para prevenir el colapso del sistema de salud. El pasado viernes, el presidente informó la extensión del aislamiento hasta el 26 de abril. Este domingo, Alberto Fernández dio una entrevista y explicó que “estamos lejos de cantar victoria”.

NA informó que en la tarde de este domingo, Alberto Fernández, dio una entrevista donde detalló el efecto positivo de la cuarentena. “El balance es bueno, pero lejos estamos de cantar victoria. No puedo hablar de números y cifras porque no sabemos cuál es la dimensión de la pandemia. Lo que nosotros buscamos es que el ritmo de contagio sea lento. Si es rápido, el sistema de salud no da abasto”, enfatizó.

En declaraciones a Telefe, aseguró que hay sectores de la oposición con los que trabaja codo a codo. Cuestionó a quienes piden que gobierne “para los accionistas”. “Los gobernantes entienden perfectamente bien lo que estamos haciendo. Sería un ingrato si dijera que ellos no ayudan, están al pie del cañón como cualquiera de los nuestros, que están trabajando denodadamente”, manifestó Alberto Fernández.

En ese marco, el presidente afirmó que “la cuarentena está aplanando la curva” de contagios, y resaltó que con el aislamiento “logramos hacer más lento el ritmo de circulación para que si llegara el pico podamos dar respuesta”. El jefe de Estado reiteró que “privilegia la salud” por sobre la economía. Señaló que hoy “abrir una fábrica significa que un empleado que se contamine va a contagiar a todos” sus compañeros.

Además, consideró que “la ecuación no es cuánto está perdiendo cada uno de nosotros”. A su vez, resaltó: “Si hubiésemos seguido la curva de contagio inicial, hoy hubiéramos tenido 45.000 casos y no los tenemos”. Por último, Alberto Fernández, reiteró su rechazo al pedido de bajar los sueldos a los funcionarios. Consideró que “fomenta la anti política” y es “un acto de demagogia”.