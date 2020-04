Apertura de bancos: ¿qué trámites se pueden realizar?

El pasado viernes, el presidente de la nación anunció que la cuarentena seguirá hasta el 26 de abril. A su vez, detalló las actividades esenciales que empezarán a funcionar y entre ellas estaba la bancaria. De esta manera, los bancos abrirán a partir de hoy, con horario extendido de 10 a 17. Para acceder a esta atención se tendrá que pedir un turno vía web y las cajas solo atenderán a los jubilados.

NA informó que quienes necesiten asistir a la sucursal a realizar algún trámite presencial deberán previamente sacar un turno online. El BCRA dispuso que esa gestión deberá hacerse mediante home banking, y que el cliente recibirá por mail la cita asignada por los bancos. Según el Central, ese correo le servirá para poder circular ese día entre su hogar y la sucursal correspondiente.

El cronograma se determinará según dígito de terminación del DNI del cliente (personas humanas) o dígito verificador del CUIT (personas jurídicas). El BCRA advirtió que los bancos “deberán continuar sujetándose a un estricto cumplimiento de las normas sanitarias para preservar la salud de los clientes y trabajadores bancarios y no bancarios”.

Lo que si se puede hacer libre es ir al cajero automático, cualquier día y a cualquier hora, que se encuentre más cerca de tu casa. Además, las operaciones por esta modalidad no generan cargos ni comisiones, seas o no cliente de la entidad financiera, hasta el 30 de junio. También podés retirar dinero en comercios o puntos de extracción adheridos, como supermercados o farmacias más cercanos.

Todas las personas humanas y jurídicas podrán efectuar extracciones de al menos 15.000 pesos diarios. Esto es sin importar si son cliente o no de la entidad propietaria del dispositivo y la red que lo administra. No podrán cobrarte comisiones ni cargos en ningún caso. Las casas de cambio permanecerán cerradas para la atención al público presencial. No obstante, podrán operar en forma remota.