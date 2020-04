Audio comprometedor: Una enfermera pidió barbijos y la suspendieron sin goce de haberes

María Paula Nieto es enfermera profesional. Ella trabaja en Recreo, localidad catamarqueña que limita con la provincia de Córdoba. Nieto es empleada municipal del área de salud y cometió el error de pedirle barbijos al intendente Luis Polti. Esta acción fue muy mal tomada por el jefe comunal, por entender que era una “falta de respeto”. La suspendió 3 días sin goces de haberes. Todo quedó grabado en un audio que se hizo viral.



Polti no solo suspendió a Nieto, con los descuentos correspondientes por tener la osadía de “pedir barbijos” y que “sirvan”, sino que le advirtió que se vaya despidiendo de su lugar de trabajo. Prometió que una vez que termine la pandemia verá dónde va a ir a parar la enfermera. Así se lo dijo explícitamente el intendente Polti que reaccionó de manera desproporcionada a un pedido racional de la enfermera que solo cumplía con su deber.

El audio de la verdad



Polti le reclamó que Nieto le debía la planta permanente porque su hermano Daniel (ex jefe comunal recreíno) la estaba dejando afuera, y por su intermediación la enfermera logró estabilidad laboral. También le reclamó la obediencia debida y el silencio ante situaciones anormales e irregularidades. Como si fuera poco, todo esto ocurre, nada más y nada menos, que en el ámbito de la salud, en el marco de una pandemia que tiene en vilo al mundo. La factura política a la empleada municipal no amedrentó a la enfermera.



Para el intendente, la enfermera lo atropelló en público por dos barbijos y le dijo que si no tiene recursos para trabajar que no trabaje. La insólita respuesta del intendente de Recreo es incomprensible. Tanto el personal, como los vecinos, no tienen otra autoridad cercana para solucionar problemas que se suscitan a diario. En el audio, Polti la hace callar varias veces a Nieto recordándole que él es el intendente y ella una simple empleada.



“La próxima vez no me va a temblar el pulso para echarte” le gritó Polti aumentando los días de suspensión, a medida que transcurría la conversación. Agregó: “Tres días de suspensión sin goce de haberes, más apercibimiento y después veo si seguís acá”. La mujer entre lágrimas intentó explicarle al intendente que nunca pensó en faltarle el respeto, pero el jefe comunal desencajado le adelantó que, tras el coronavirus, definirá el futuro de la enfermera.