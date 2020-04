“¡Estoy re sensible!” Flor Jazmín Peña pasa la cuarentena sola

Desde que Magalí Tajes se fue de su casa, Flor Jazmín Peña está pasando la cuarentena sola. A pesar de la soledad, Flor agradeció a sus seguidores por estar del otro lado de la pantalla y no pudo evitar quebrarse. “Para mí están siendo estas Pascuas muy particulares, supongo que también para todos“, dijo la bailarina en sus historias de Instagram.

“Me sorprendió lo que pasó en el vivo, no puedo estar más agradecida“, dijo Flor. “Más allá de que no se sienta a través de lo físico, a la distancia el amor y esa vibra llega. Soy re densa porque todos los días agradezco algo distinto, pero les agradezco un montón la compañía del otro lado. El amor se siente y leo absolutamente todos los mensajes”.

Después de decir esto, la bailarina tuvo que parar el video. “Creo que en este momento es importante no guardar… ¡Uy, estoy re sensible! Es importante no guardarnos lo que sentimos y hacerle sentir al otro que lo queremos, que estamos. Que no nos separa la distancia física, podemos estar conectados desde el otro lado, a pesar de que cueste y que no estemos acostumbrados a eso“, expresó.

Flor Jazmín Peña estaba pasando la cuarentena junto a su ex novia, Magalí Tajes. Las chicas convivieron un mes en el departamento de Flor. Y a pesar de que la estaban pasando muy bien, tuvieron que separarse. Es que Flor empezó sus ensayos para el Bailando, mientras que Maga estaba ocupada con su nuevo libro.

La campeona del Bailando 2019 volverá al certamen acompañada por Nico Occhiato. La pareja de baile ya está preparando sus pasos para la primera ronda. Claro que ensayan a través de videollamadas, debido a la pandemia. Para saber más sobre el certamen, te recomendamos la siguiente nota.