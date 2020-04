La vecina de Cinthia Fernández, ¿al Bailando? Yaz Asbún va por todo

La semana pasada, Cinthia Fernández inició una nueva pelea mediática. Esta vez contra una de sus vecinas, la DJ Yaz Asbún. Todo empezó por un canje que la panelista estaba esperando en su domicilio. Por accidente, el paquete cayó en manos equivocadas, lo recibió Yaz. Cinthia fue a la casa de su vecina, furiosa, a reclamar su paquete, acusando a la chica de ladrona y dando inicio a otro escándalo.

La vecina de Cinthia Fernández aseguró que todo había sido un malentendido. Eso no la salvó de los ataques de la angelita. Y como si fuera poco, también se subió Yanina Latorre, que se puso del lado de su compañera y la destrozó en sus vivos de Instagram. A todo esto, Yaz se vio perjudicada en el aspecto laboral. La DJ tiene una marca de estéticas, que fue el blanco de las burlas de Latorre.

A través de Instagram, Asbún explicó: “Hay algo que me viene dando vueltas en la cabeza. No está bueno que se metan con mi estética, ni con mis empleadas, ni con mis clientas. Aparte nos piden un descuento diciendo que nos escriben de parte de ‘Yanardo’. Nosotras no estamos haciendo ningún descuento de parte de ‘Yanardo’“. Este es el nombre de los vivos de Yanina Latorre y Lizardo Ponce.

“Ayer me mandaron un vivo de los ‘Yanardo’ donde ellos estaban re mal porque a mi vecina no le dejaban vender las cremas. Era todo chamuyo. También me mandaron screenshots de lo que dicen. En realidad hablan del paquete. La verdad no me importa nada de lo que digan y cada uno tiene su opinión respecto a ese tema. Es horrible que hablen así de mis clientas, que se rían de los gustos de la personas“, disparó.

Y después agregó: “Mis empleadas están super mal. Nosotras tenemos un grupo donde las chicas están super tristes. Tuvimos que bloquear los comentarios“. Sin embargo, la vecina de Cinthia Fernández podría salir beneficiada de esto. Asbún aprovechó la situación para llamar la atención de nada más y nada menos que de Marcelo Tinelli. “Hasta Tinelli y el Maipo no paro“, había tuiteado la DJ. ¿Llegará al Bailando?