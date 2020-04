“Les está afectando el aislamiento…” Daniela Lopilato opinó del video de Luisana y Michael Bublé

El sábado pasado, Luisana Lopilato y Michael Bublé hicieron un vivo en su cuenta de Instagram. Bublé fue repudiado en las redes sociales después de su desagradable actuación en el video. El cantante empuja a su esposa, la zamarrea y la descalifica constantemente como parte de un acting. Esto no le pareció para nada gracioso a la mayor parte de los seguidores de la actriz, que lo criticaron con dureza.

Es que esta no es la primera actitud de Bublé que llama la atención. El cantante repitió esta conducta en varios de sus vivos. Sin embargo, la familia de Luisana se puso del lado del cantante. Después de que la actriz defendiera a su marido de las críticas, Daniela Lopilato la apoyó y disparó contra los usuarios que criticaron a Michael Bublé.

Así dijo la nutricionista: “¡Por si no queda claro!… ¡La verdad qué hay gente que parece que no le gusta ver a familias felices! Porque no pueden verse a sí mismos y contar sus propias miserias puertas para adentro. Y ahora que tienen tiempo en vez de hacer eso, se fijan en ustedes que lo único que hacen es compartir entretenimiento y hacer de esto que vivimos más llevadero“.

Y después agregó: “¿Qué les pasa a todos? ¿Realmente les está afectando el aislamiento que asumen cosas que no son?… Los que quieran seguir diciendo y pensando estupideces, ¡que lo hagan! ¡Mientras ustedes sigan brillando y haciendo felices a las personas que se lo merecen!“. Por otro lado, el hermano de Luisana, Darío Lopilato, también repitió la versión de su hermana y de Michael Bublé.

Darío compartió una historia donde se veía el mensaje de Luisana a favor de su marido y escribió: “¡Te amo y te banco en todas!“. Mientras tanto, el cantante se hunde más y más en las redes sociales. Podés leer más sobre el tema en esta nota anterior.