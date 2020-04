“Me decía todo eso…” Cinthia Fernández expuso el maltrato de Martín Baclini

Cinthia Fernández acusó a Martín Baclini de maltrato. Mientras eran pareja, Baclini le reclamó sobre su pasado en varias ocasiones, denigrándola. La panelista de LAM y el empresario se separaron a fines del 2019. Recientemente, Cinthia compartió un audio donde el empresario le reclama por su manera de mostrarse en el mundo del espectáculo. La chica es parte del Bailando por un Sueño hace años.

“Yo me sentía culpable, pensaba que el tipo tenía razón, que yo era un desastre, que había sido un desastre toda mi vida y que él me había formado como una mujer que valía la pena. ‘Ahora podés estar con cualquiera. Antes no podías estar con gente de nivel. Ahora podés estar con cualquiera si algún día yo te dejo. Mirá la pilcha que tenés, el auto en el que andás’. Me decía todo eso“, dijo la panelista.

“Yo llegaba destruida a los ensayos porque ese tipo, a la madrugada, me decía cosas tremendas. Y yo pensaba que él tenía razón porque a mí me pesa muchísimo, hasta el día de hoy me pesa, haber salido tan en pelotas“, dijo Cinthia. “Todos tuvimos épocas, hasta la tele cambió“, agregó después.

“Cortaban polleras, estaba el baile del caño y era todo recontra explícito. Yo me la banco, pero me pesa. Yo prefería hacer eso antes que acostarme con cualquier viejo para ir a la televisión. Porque hay distintos caminos“, expresó. Además recordó una anécdota con Florencia Peña en el Bailando 2018.

"Yo nunca me sentí mal con mi cuerpo. Florencia Peña el año anterior, en el 2018, me decía '¿por qué salís tan tapada (a bailar)?'. Yo estaba muy flaca, la estaba pasando mal por un montón de cosas", dijo. Después de que Cinthia expusiera el maltrato de Martín Baclini, lo volverá a encontrar en el Bailando.