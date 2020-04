“No quiero terminar como…” La polémica comparación de Mica Viciconte

Mica Viciconte ya había expresado que no iría al Bailando con Fabián Cubero. La bailarina rechazó la oferta y explicó que no quería poner en riesgo su relación. Pero recientemente hizo una comparación que levantó polémica. En sus propias palabras, Viciconte no quiere terminar como Cinthia Fernández. Recordemos que la angelita es protagonista de un escándalo con su ex, Martín Baclini, gracias al Bailando.

“Cuando a mí se me preguntó con Fabián si queríamos estar juntos en el Bailando, pensamos en nuestra relación y dijimos, no es necesario“, había dicho Mica Viciconte. “No quiero arriesgar mi relación, no sirve que nos expongamos en nuestra relación“, explicó. Después agregó con humor: “Si llegaba a ir con Fabián al Bailando salíamos primeros“.

Pero recientemente, en diálogo con Paparazzi, Viciconte dijo, “no quiero estar con él y terminar como Cinthia Fernández y Martín Baclini“. ¿Qué dirá Cinthia de este comentario? La panelista ya había opinado al respecto y estaba totalmente de acuerdo con ella. Le había dicho: “No lo hagas. Tenés mucha razón en lo que pensás“.

“No es saludable para una pareja porque la convivencia en el trabajo, en algo que él no sabe hacer… Mica no es bailarina, él no es bailarín… es como un choque“, había dicho Cinthia. Ella ya vivió una mala experiencia respecto a este tema. Como sabemos, Cinthia Fernández acusó a Martín Baclini de haberla usado para entrar al programa y a raíz de eso surgió una guerra sin fin en los medios.

La panelista, además, lo acusó de haberla maltratado. Reveló una serie de mensajes y audios del empresario donde él le reclamaba sobre su pasado en el programa de televisión y su manera de relacionarse con sus compañeros. Además de haberlo acusado de haber hecho trampa en el Bailando, contratando a un call center para no irse. Más información en la siguiente nota.