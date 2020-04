¿Tercera en discordia? Mariana Brey involucró a Luciana Salazar entre Agustina Agazzani y su ex

Luciana Salazar es una de las figuras más polémicas de la farándula argentina. La modelo recibió una fuerte acusación en LAM. Salazar habría sido la “tercera en discordia” entre dos celebridades. “A mí me contaron que hay una tercera en discordia que se repite“, había dicho Mariana Brey, mientras discutían sobre el pasado de Agustina Agazzani.

Agustina Agazzani es la pareja actual de Martín Baclini, el ex de Cinthia Fernández. Ambos serán pareja en el Bailando por un Sueño 2020, lo que empezó un escándalo sin fin. Las angelitas estaban discutiendo sobre el pasado amoroso de Agazzani. Es que en su primer aparición en el certamen, la modelo había sido conocida por estar en pareja con Gastón Soffritti, también su pareja de baile.

Al terminar su relación con Soffritti, la modelo inició un romance con el actor Agustín Bernasconi. La relación se terminó a fines del año pasado. Y meses después, una de las panelistas de LAM, Mariana Brey, soltó un rumor sobre esta separación, dijo, “hablé con Agustín Bernasconi y no quiere hablar de Agazzani. Lo único que me dijo fue ‘la quise mucho y tuvimos una relación muy linda’. Yo me enteré por otro lado que la relación fue muy tóxica“, dijo la angelita.

Y después agregó: “A mí me contaron que hay una tercera en discordia que se repite. A mí me cuentan que ella termina su relación con Bernasconi, no sé si llegó a ser un cuerno, por Luciana Salazar. Agustina le habría encontrado a Bernasconi en el teléfono mensajes con Salazar. Un ida y vuelta“, dijo ante la sorpresa del equipo.

Y no es la primera vez que ponen a Salazar en este lugar. La modelo ya había sido acusada de ser el motivo de la separación entre Martín Baclini y Cinthia Fernández. Recordemos que Baclini es el novio actual de Agazzani. Para saber más sobre este tema, te recomendamos la siguiente nota.