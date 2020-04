“Fue un papelón…” Nicolás Cabré pasó un momento incómodo en el supermercado

Nicolás Cabré vivió un momento incómodo en un supermercado de Pilar. El actor estaba en un Jumbo haciendo las compras cuando le pidieron que se retirara del lugar. Es que Cabré estaba junto a su hija, Rufina, mientras la presencia de niños en supermercados está prohibida por el avance de la pandemia. ¿Cuál fue la explicación del actor?

Fue Chiche Gelblung quien lo mandó al frente. “Lo rajaron, pero se lo tomó bastante bien. Dijo que no tenía con quien dejarla porque la mamá no estaba porque está separado“, explicó el conductor en Crónica TV. Es que Nicolás Cabré está separado de la madre de Rufina, la China Suárez. Desde que Laurita Fernández se fue de su casa, el actor no tiene con quien dejar a la niña.

“Él agarra su changuito para ingresar al lugar y ahí es cuando le dicen ‘con hijos, no’. Se tuvo que dar media vuelta y fue un papelón porque era domingo y estaba lleno de gente“, agregó Leo Arias sobre el incómodo momento. Cabré pasa la cuarentena junto a Rufina, luego de que Laurita Fernández, su novia, se fuera de su casa.

La bailarina fue noticia por haber roto la cuarentena para visitar a Cabré. Es que, según explicó, se había quedado sin agua en su casa. Como informamos anteriormente, la chica dijo: “Tuve que abandonar mi departamento por motivo de fuerza mayor. Cortaron el agua en casa, se rompió un caño del edificio justo debajo de mi cocina, e inundó a varios departamentos vecinos causándoles serios problemas y empezó a inundar el mío“.

“Hacía tres días que estaba sin agua y realmente se me hacía muy difícil todo, especialmente poder mantener la higiene que se requiere en estos momentos“, explicó Laurita. Sin embargo, se conoció que la bailarina ya se fue de la casa de Cabré. “Me volví a mi casa porque ya arreglaron el caño de agua que se había roto en el edificio“, dijo.