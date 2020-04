Luisana Lopilato volvió a hacer un vivo y habló de las acusaciones a Michael Bublé

Días atrás, Luisana Lopilato y su esposo, Michael Bublé, hicieron un vivo para sus seguidores en Instagram. El cantante fue muy criticado en las redes, ya que se lo ve tener una serie de gestos violentos durante el video. Esto inició una oleada de comentarios negativos sobre Bublé. Se lo acusó de maltrato.

Sin embargo, Luisana salió a defenderlo diciendo: “Nosotros todos los días salimos con mi marido a hacer vivos para llevarles un poco de alegría, entretenimiento, añoranzas y tenemos que soportar escuchar y ver lo que publican personas malintencionadas que salen a hablar cualquier cosa y sin conocer nada de nuestra familia“.

La familia de Lopilato también apoyó al cantante: “¡La verdad qué hay gente que parece que no le gusta ver a familias felices! Porque no pueden verse a sí mismos y contar sus propias miserias puertas para adentro. Y ahora que tienen tiempo en vez de hacer eso, se fijan en ustedes que lo único que hacen es compartir entretenimiento y hacer de esto que vivimos más llevadero“, había dicho Daniela Lopilato, hermana de Luisana.

“Gracias por preocuparse…” El nuevo vivo de Luisana Lopilato

Días después de lo ocurrido, la actriz habló sobre el tema frente a la cámara. Luisana hizo un nuevo vivo y expresó: “Estoy totalmente agradecida. Gracias por preocuparse. Es muy importante que estemos atentos a estas cuestiones que se mencionaron, que por suerte yo no sufro. Pero sí es importante estar atentos para poder ayudar a las mujeres que sí la están pasando mal“.

“Me puso muy contenta ver el nivel de concientización que tienen mis seguidores con este tema. Estoy orgullosa de ser argentina. Y sus mensajes me demuestra una vez más todo el amor que me tienen y nos tienen. Gracias, pero este no es mi caso“, dijo la actriz. Podés leer más sobre el tema en esta nota anterior.