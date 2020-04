Mascherano: “Quiero seguir jugando un rato más”

El coronavirus cambió rotundamente la vida en todo el mundo. El deporte se vio afectado y esto se ve claramente reflejado en el fútbol. El Argentina, las competencias se pararon a mitad de marzo y el futuro de las mismas es incierto. El mediocampista de Estudiantes de la Plata, Javier Mascherano, habló sobre esta situación y aseguró que quiere seguir jugando.

A finales del 2019, Estudiantes rompió el mercado de pases y contrató a Javier Mascherano. El Jefecito venía de una temporada en China, defendiendo la camiseta de Hebei Fortune. Esto sorprendió a propios y a extraños, ya que se esperaba que volviera a ponerse la casaca de River Plate, club con el que debutó en primera. A su vez, se confirmó que tenía una oferta de Miami, pero la rechazó.

El jugador pudo disputar solo seis encuentros, ya que el fútbol se suspendió por la pandemia. Al respecto, Mascherano, opinó: “El coronavirus nos va a poner a prueba, no solo a mí, sino a todos. Igualmente, tengo la ilusión de seguir jugando un rato más. Esto no será fácil para ninguno, es una situación generalizada y algo que miramos desde el desconocimiento”.

Además, el mediocampista, aclaró: “Hoy no me replanteo nada porque sería ridículo y porque no se sabe qué es lo que va a pasar. Quizás estamos cuatro o seis meses sin jugar y no sé a nuestra edad cómo será cuando volveremos. Sería muy imprudente de mi parte animarme a opinar algo porque estamos ante una situación inédita. En mi cabeza está la idea de volver”.

A su vez, aseguró que habló con gente del equipo chino y que ellos le explicaron en enero que esta enfermedad iba a causar esto. Por último, Mascherano, expresó: “No tengo reproches para mi carrera. Lo poco o mucho que hice, fue lo que había, no tenía más. No me arrepiento de ninguna decisión que tomé, porque todo lo que me tocó vivir fue al máximo, entregando el 100%”.