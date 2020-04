“No hay onda…” Lourdes Sánchez no compartiría el Bailando con Laura Fidalgo

Ya lo anunció Marcelo Tinelli, el Bailando por un Sueño 2020, no regresará el 27 de abril como estaba previsto sino que lo hará durante la primera quincena de mayo. Mientras tanto, Lourdes Sánchez habló sobre la posibilidad de volver al programa e hizo una confesión que llamó la atención. Lourdes no quiere a Laura Fidalgo en el show. ¿Cuál fue su explicación?

“Yo tengo ganas de volver. A mí me hace muy feliz pero siento que puedo cansar, otro año seguido, qué voy hacer, ya no sé más que hacer en esta pista”, había dicho la bailarina en diálogo con Hay que ver. “Al BAR me gustaría volver“, agregó después. Cuando le preguntaron con quién compartiría el espacio, Lourdes fue muy clara.

“Sin dudas me gustaría compartirlo con Flavio Mendoza y Aníbal Pachano“. ¿Y Laura Fidalgo? “Con Laura Fidalgo no tengo mucha onda, la respeto quizás como maestra pero no hay onda, el año pasado me lo demostró en la pista“, cerró Lourdes. “A mí como bailarina quizás no me gusta. A mí no me gusta mucho, a veces la veo como la Iripino en mujer. Yo a Iripino lo amo pero ella está como pasada de energía“.

Mientras tanto, las parejas del Bailando 2020 se preparan desde sus casas. Cada participante entrena aislado a través de videollamadas. Como informamos anteriormente, el programa tendrá varios cambios ya que que a partir de la pandemia, hubo que hacer modificaciones en el formato. Los participantes no podrán tocarse, sino que se verán a través de un espejo.

Otro de los grandes cambios en la pista es que no habrá eliminaciones durante las primeras rondas del certamen. Esto se debe a que el jurado no podrá deliberar. Los participantes sumarán puntos como en un campeonato. ¿Cómo resultará este nuevo formato? Habrá que esperar al próximo mes.