“No tenemos vínculo…” Andrés Nara se casa y no invitará a Wanda

Andrés Nara anunció que se casará con su novia, Pamela Acosta. Debido al avance del coronavirus, la ceremonia se postergó hasta fines de este año o comienzos del 2021. El empresario comentó que no invitará a su hija, Wanda, pero sí a Zaira. Andrés y Wanda Nara tienen una relación conflictiva, conocida en los medios. Todo empezó después de que la modelo se separara de Maxi López.

En diálogo con Caras, el empresario aseguró que no la invitaría porque ni siquiera hablan. “No tiene sentido, no conozco a las nenas, no tenemos diálogo y no tenemos vínculo en este momento“, dijo Nara. “Con Wanda siempre estuve para apoyarla, la crié junto a su madre y había que estarle encima. Ya de grande me rompí el lomo para darles lo mejor, y ahora que te ignoren y tengan las actitudes que tiene ella conmigo…“, dijo.

La modelo terminó la relación con su padre después de su conflictiva separación de Maxi López. Así lo explicó Wanda: “Eligió mantener las relaciones comerciales con mi ex, hacer comentarios dolorosos y defenestrar a Mauro (Icardi), un hombre íntegro que se hizo cargo de mí y de mis chicos, que sentirse orgulloso de mi lucha“.

En cuanto al ex de la modelo, Andrés había dicho: “Yo soy muy objetivo y no me importa quien seas. Yo en su momento lo que estuvo mal, a Maxi López se lo dije, y lo que estuvo bien, estuvo bien y desplacé un poco a Mauro porque no es el padre de los tres chicos, es Maxi y no le gustó y defendió a su pareja y vino el problema“, dijo el empresario. Por último, Nara dejó abierta una pequeña posibilidad de invitar a Wanda al casamiento.

“Para que ella venga a mi casamiento creo que alguno de los dos debería levantar el teléfono. Yo no voy a ceder porque soy el padre y merezco respeto. Ella tiene que dejar todo de lado y hablar de hija a padre pero hay muchas cosas en el medio. A mí me encantaría que venga, pero bueno… Ella sabe que yo soy el padre y que siempre voy a estar. Yo las eduqué y las forme para que sean independiente. Se me fue la mano y ni a mí me necesitan“, dijo. “Creo que Wanda es muy ingrata conmigo“, cerró Andrés Nara.