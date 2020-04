“Para mí no existe…” Cinthia Fernández acusó a su padre de robo

Tras una semana de escándalos, Cinthia Fernández reveló una interna familiar. La panelista de LAM no se habla con su padre. Según contó todo empezó cuando él le robó dinero. Después de separarse de Matías DeFederico, el padre de Cinthia se fue con dinero que ella le había prestado, a pesar de que la angelita estaba pasando un mal momento económico.

“No nos hablamos porque me robó plata. Yo se la pedí cuando estaba pasando un mal momento económico, cuando me separé, que tenía problemas con el padre de las nenas“, explicó Cinthia en LAM. La angelita y sus padres tenían un departamento que habían comprado entre los tres. Después de venderlo, su madre le devolvió el dinero mientras que su padre decidió no hacerlo.

“Mi mamá me devuelve mi dinero y gracias a eso cubrí un montón de deudas“, dijo. “Mi papá me dijo en la cara: ‘No te lo voy a devolver’. ¿Por qué? ‘Vas a tener que esperar, te la voy a devolver cuando yo quiera’. Un mes después se compró un departamento. Esa es la actitud que me jodió. Yo no lo perdono. No lo quiero ver ni en figuritas. Para mí no existe“, sentenció Cinthia.

Y al parecer esta no es la primera vez que el padre de Cinthia Fernández se va con algo que no es suyo. La panelista contó que tiene una causa penal. Lo denunciaron mientras era portero de un edificio. A él y a su novia, con quien Cinthia tiene una mala relación. “En diciembre lo echaron del edificio donde trabajaba, que vivía con ella. Tiene una causa penal. Él y ella“, contó la angelita.

"Robaban la ropa del laundry. La portería estaba al lado del laundry, ella iba, se la llevaba y se la guardaba en su placard. Un día una propietaria la vio con un sweater", explicó. "Evidentemente tenía problemitas". La mujer también había sido acusada por robar mientras trabajaba en una escuela.