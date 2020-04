Viviana Canosa defendió a su ex marido y destrozó a Marcelo Tinelli

Viviana Canosa le puso los puntos a Eduardo Valdés. El diputado del “Frente de Todos” quiso evadir una pregunta de la periodista desviando la entrevista hacia su ex, Alejandro Borenstein. Canosa sorprendió con su respuesta. El momento se hizo viral en las redes sociales y Viviana fue tendencia. Todo empezó por la polémica que levantó Marcelo Tinelli al romper la cuarentena.

Hace unas semanas, Marcelo Tinelli se retiró a Esquel junto a su familia en medio de la cuarentena obligatoria. El conductor alegó que pasaría el aislamiento ahí, donde tenía domicilio hace 20 años. Pero esto no lo salvó de las críticas. Una de las periodistas que salió a atacarlo fue Viviana Canosa, que dijo que lo que estaba haciendo Tinelli era “una vergüenza“.

Ayer, Canosa entrevistó a Eduardo Valdés, diputado del “Frente de Todos“. Y mientras le preguntaba sobre el incidente con Marcelo Tinelli, Valdés salió a atacar a su ex marido, Alejandro Borenstein. Esta fue la respuesta de Canosa, que lo dejó helado.

“Es mi ex marido ya no puedo hablar de él. Sé que lo que hace lo hace con una dignidad que Tinelli debería envidiar, de verdad se lo digo. Puedo no compartir con Alejandro Borenstein muchas cosas pero tiene el c… muy limpio y otros no pueden decir lo mismo. Y de eso estoy orgullosa“, dijo la periodista.

Besitos de Canosa para Tinelli pic.twitter.com/VbN2DHIUv5 — Juan Dorrego (@dorrego_juan) April 14, 2020

Anteriormente, Canosa había dicho sobre Tinelli: “No es nada personal con Marcelo Tinelli, sí que es un momento para hacer gestos. Como lo vimos con el presidente, con Larreta, con Mazza, […]. Me parece que nosotros, los comunicadores, estamos diciendo todo el tiempo, incluido él, que no son vacaciones, que nos quedamos en casa. Entonces, quedémonos en casa. La verdad es que él no vive en un monoambiente“. Podés leer más en esta nota.