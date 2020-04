“Estoy enloquecida…” Yanina Latorre durísima con Nicole Neumann

Nicole Neumann apareció en la portada de la revista Caras y Yanina Latorre no lo toleró. La modelo aparecía haciendo una posición de yoga, con un barbijo. El título decía: “Si no comiéramos animales, no habría pandemia“. Esto enloqueció a Latorre que aprovechó el tema para descargarse contra la modelo.

En uno de sus vivos con Lizardo Ponce, los llamados “Yanardo“, la panelista recordó la tapa y dijo: “¿Vieron la tapa de Caras? Nicole Neumann“, empezó diciendo Latorre. “Esta piba es pelotuda. Se entrena para ser pelotuda. ¿Vieron la tapa de Nicole Neumann con un barbijo, diciendo que la gente no tiene que comer animales, porque por la gente que come animales tenemos esta pandemia?“.

Alteradísima, la angelita siguió: “Esta piba es tarada mental y no me importa que me levante en todos los portales. Ya un día le dije pelo… Hoy le digo tarada mental. Con el barbijo, con una posición de om de yoga“, dijo. “¡Basta de hacer tapas con el barbijo, chicos! Pónganse el barbijo en la conch… y ahí sáquense una foto. Estoy enloquecida. ¡No puede ser! Yo no leí la revista, pero vi la tapa y me enajené“.

Es que de los ataques de Yanina Latorre no se salva nadie. Mientras tanto, Nicole contó cómo pasa la cuarentena. Recientemente, la modelo tuvo un conflicto con su ex marido, Fabián Cubero. El futbolista se llevó a sus hijas a su departamento durante más tiempo del que habían acordado con Nicole. Ella le respondió con un fuerte mensaje en las redes sociales.

Nicole Neumann vs. Fabián Cubero

“Admiro a esos padres que no especulan con la plata y los tiempos de los niños cuál trofeo de guerra, o como en una competencia. Quienes en vez de castigar eternamente a quien dejó sin quererlo o se desenamoró y hasta quizás, se equivocó… Aquellos que insisten sin límite en ‘demonizar’ al otro padre para sentirse más ‘poderoso’“. Y dijo: “Los grandes entendemos de rencores y venganzas, pero, ¿te vas a pasar la vida en ese juego macabro sin final feliz? ¿O vas a ocuparte de que tus hijos y todo lo que ellos aman, estén bien y en paz? Pensalo“. Podés leer más en esta nota anterior.