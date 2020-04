¿La extraña? Martín Baclini aseguró que tuvo una “historia de amor preciosa” con Cinthia Fernández

Martín Baclini y Cinthia Fernández terminaron su relación a fines del año pasado. A pesar de que terminaron muy bien, a Cinthia se le agotó el amor cuando descubrió que Baclini había empezado a salir con Agustina Aagazzani a principios de este año. Eso desató una guerra mediática sin fin. Ahora el empresario dio una nota que hizo estallar a Fernández.

En diálogo con Radio Mitre, Martín Baclini expresó, “lo que más extraño de mi relación con Cinthia Fernández son las nenas. Lejos es lo que más extraño. Si hay algo que no puedo negar es el amor que me dieron y el amor que me dieron ellas. Estoy seguro que si me ven vienen corriendo hacia mí como hicieron siempre“. Baclini tenía una hermosa relación con las hijas de Cinthia, Charis, Bella y Francesca.

“Son una cosa perfecta las nenas de Cinthia. Siempre pienso en ellas, a pesar de que no es el mejor momento con Cinthia. Siempre voy a querer que sean felices“, aseguró. Y sobre la angelita dijo: “En el fondo cada uno sabe lo que sintió por el otro y fue una historia de amor preciosa. La vida nos va a encontrar cara a cara para que nos pase otra cosa porque lo que ocurre hoy tampoco es la verdad“.

Hasta ahí, mucho amor, pero cuando le preguntaron sobre los escándalos de Cinthia, el empresario respondió: “En la última semana se peleó como con siete personas, yo nunca lo ví en pareja; como un acto de amor no discutía o peleaba pero quizás interiormente tenía ganas. Hoy creo que se siente libre y está en su estado natural“, dijo.

Cinthia escuchó lo que dijo y saltó a defenderse: “¿Este quiere que lo siga atendiendo? ¿Me extraña ? ¿O extraña que se hable de él? ¿Por qué no habla de su agresividad?“, escribió la angelita en su cuenta de Twitter. “Anda Cartonclini, vaya a laburar a su empresa a Rosario que el país está en crisis o andá a investigar a tu nueva novia“. Para saber más sobre este tema, te recomendamos la siguiente nota.