“No me extraña que el Pocho haga esto…” Yanina Screpante fue lapidaria con Lavezzi

Recientemente, una noticia encendió el mundo del espectáculo. El Pocho Lavezzi estaría saliendo con la ex de un amigo, Natalia Borges. El futbolista y la modelo brasileña fueron vistos en una lujosísima isla francesa. Al parecer, salen hace más de un mes. La ex del Pocho Lavezzi, Yanina Screpante salió a declarar, y no lo dejó muy bien parado. Contó todo.

Por empezar, el rumor surgió de la boca de Lio Pecoraro. El periodista los mandó al frente a través de Instagram diciendo: “Están viviendo su ferviente romance en Saint Barth, en el paraíso de los ricos y famosos. La isla más cara del mundo. Dato: ella es modelo y era la novia de un amigo de él. Enroque de figuritas“.

Yanina Screpante fue la pareja del Pocho Lavezzi durante ocho años. Por lo que los medios acudieron a ella a la hora de conocer más sobre la incipente relación. Ella dijo, contundente: “Estoy cansada de hablar de mi ex, ya pasó me separé hace dos años. Pero bueno, te cuento que la conozco a ella. Es la ex novia de un muy amigo del Pocho Lavezzi. Lorenzo se llama el ex novio de Natalia“.

“Él tenía en Milán uno de los mejores restaurantes y además también estaba en el fútbol. La re conozco porque estuvimos de vacaciones los cuatro juntos. No me extraña que el Pocho haga esto, si estuvo con la novia de Nacho Viale que se la pasaban comiendo juntos. Eran súper amigos“, dijo Screpante.

Y por último agregó: “Le mintió en la cara, se la agarró en Brasil después hace unos años y hace de poco de nuevo. En fin, que haga lo que quiera, problema de él. Le vendrá el karma“. Así terminó de revelar la “icardeada” de su ex novio. Como se puede ver, Yanina Screpante y el Pocho Lavezzi no terminaron para nada bien su relación.